Ближний Восток почтил память генерала Сулеймани

В Багдаде прошла массовая демонстрация в память об иранском генерале Касеме Сулеймани, командовавшим силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Он погиб год назад в результате удара, нанесённого американским беспилотником, когда прибыл в Ирак с дипломатическим визитом.

В воскресенье тысячи людей вышли здесь на улицы с портретами Сулеймани, а также убитого вместе с ним командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса.

62-летний Сулеймани был одним из самых влиятельных иранских генералов, очень популярным в своей стране и в шиитском сообществе всёго региона.

Манифестации в его память прошли в Иране, а также в ряде других стран – в частности, в Сирии, Йемене и Ливане. Здесь члены шиитской группировки «Хезболлах» развернули флаг с портретами убитых, поднявшись на холм, обращённый к ливано-израильской границе.