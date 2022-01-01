"Это продлится ещё несколько лет": как мир встретил Новый год с новыми антиковидными ограничениямиКомментарии
Маски против омикрона.
В новый год Франция вошла на пике числа заражений COVID-19 - 232 тысячи - абсолютный рекорд за всю пандемию, но с относительно стабильными показателями госпитализаций и смертности.
С пятницы в стране введены новые меры борьбы с распространением коронавируса. Одна из них - обязательное ношение масок не только в помещениях и транспорте, но и на улице.
В Австрии новогодние мероприятия были отменены. Рестораны должны быть закрыты уже в 10 часов вечера. Полиция предупредила, что будет пристально за этим следить.
В середине следующей недели правительство решит, стоит ли ужесточать и без того строгие антиковидные меры.
В четверг Израиль одобрил четвертую дозу вакцины от коронавируса для уязвимых категорий населения, став одной из первых стран, сделавших это, на фоне всплеска случаев заболевания, вызванного южноафриканским вариантом омикрон.
Практически одновременно в страну доставили первую партию препарата от ковида в таблетках - паксловид от компании Pfizer.
В то же время, в новогоднюю ночь на другом конце земного шара в Индонезии, а именно в столице Джакарте в рамках борьбы с распространением вируса власти решили перекрыть основные автомагистрали.
Праздничные мероприятия также были отменены во избежание большого скопления людей.
В Индонезии в последние дни регистрируют не более двухсот заражений в день и единичные случаи летального исхода.