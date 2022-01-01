Маски против омикрона.

В новый год Франция вошла на пике числа заражений COVID-19 - 232 тысячи - абсолютный рекорд за всю пандемию, но с относительно стабильными показателями госпитализаций и смертности.

С пятницы в стране введены новые меры борьбы с распространением коронавируса. Одна из них - обязательное ношение масок не только в помещениях и транспорте, но и на улице.

Я спокойно к этому отношусь. Мы же уже это проходили в прошлом году, а сейчас мы на пике эпидемии, так что для меня это не проблема. Это продлится несколько недель, совместными усилиями мы пройдем через это. Мы же знаем, что это продлится еще несколько лет, так что я за солидарность Мелин Томасян жительница Парижа

В Австрии новогодние мероприятия были отменены. Рестораны должны быть закрыты уже в 10 часов вечера. Полиция предупредила, что будет пристально за этим следить.

В середине следующей недели правительство решит, стоит ли ужесточать и без того строгие антиковидные меры.

В четверг Израиль одобрил четвертую дозу вакцины от коронавируса для уязвимых категорий населения, став одной из первых стран, сделавших это, на фоне всплеска случаев заболевания, вызванного южноафриканским вариантом омикрон.

Практически одновременно в страну доставили первую партию препарата от ковида в таблетках - паксловид от компании Pfizer.

В то же время, в новогоднюю ночь на другом конце земного шара в Индонезии, а именно в столице Джакарте в рамках борьбы с распространением вируса власти решили перекрыть основные автомагистрали.

Праздничные мероприятия также были отменены во избежание большого скопления людей.

В Индонезии в последние дни регистрируют не более двухсот заражений в день и единичные случаи летального исхода.