Президенты и премьеры: "С Новым годом, прививайтесь!"

Поздравляя сограждан с Новым годом, лидеры ведущих стран мира воспользовались случаем, чтобы ещё раз призвать вакцинироваться и ревакцинироваться, безотлагательно — и без страха.

Олаф Шольц, канцлер Германии:

"Мы знаем, что те из вас, кто ещё не вакцинировался, сильно рискует заразиться и болеть долго и тяжело. Поэтому я вновь призываю вас: прививайтесь!"

Во Франции с Нового года возвращаются некоторые коронавирусные ограничения, и президент республики намекает, что часть ответственности за это лежит на тех, кто не хочет делать прививку:

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Вакцинация это наш сильнейший козырь. Она сильно снижает распространение вируса. Она в десять раз снижает вероятность тяжёлых форм болезни. Вот почему я вновь призываю 5 миллионов тех, кто ещё не вакцинировался, сделать простой жест — ради вас самих, ради ваших сограждан, ради страны. Вся Франция рассчитывает на вас".

Премьер-министр Великобритании уверен, что именно благодаря широкой кампании по вакцинации в его стране за год положение заметно улучшилось, хотя ещё есть, над чем работать.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

"Я хочу прямо обратиться к тем, кто ещё не вакцинировался, к тем, кто думает, что болезнь их не коснётся: посмотрите на людей, которые сейчас в больницах. На их месте можете оказаться вы".

Лидер Китая заверяет сограждан, что страна заботится не только о них, но и оказывает огромную помощь всему миру.

Си Цзиньпин, председатель КНР:

"К этому моменту Китай предоставил 2 миллиарда доз вакцин более чем 120 странам и международным организациям".

Так или иначе, политики смотрят в Новый год с надеждой и оптимизмом.

Владимир Путин, президент России:

"Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан. В короткие сроки восстановили экономику и по многим позициям выходим сейчас на реализацию стратегических задач развития. Конечно, нерешенных проблем еще очень много, но этот год мы прошли достойно".