Европа: в новый год — с новыми ограничениями

Без комендантского часа, но в масках. Их ношение на улицах начиная с пятницы 31 декабря в Париже, Лионе, Дижоне и других французских городахстановится обязательным – это одно из нескольких новых ограничений, введенных правительством для замедления распространения нового штамма омикрон.

В последние два дня число случаев заражения в стране в сутки превышается 200 тысяч.

Антиковидные ограничения не особо скажутся на моем праздновании нового года – я встречу его с друзьями. А вот на учебе моей они отразятся – вы возвращаемся на дистанционное обучение. Предыдущий такой опыт вогнал меня в небольшую депрессию, так что я надеюсь, этот год пощадит меня Тимоте Пужоль студент

В больницах Англии открываются временные отделения, готовясь к возможному всплеску госпитализаций на фоне рождественских праздников.

Великобритания столкнулась с нехваткой тестов на COVID-19, за последние сутки там зарегистрированы рекордные 189 тысяч заразившихся.

Похожая ситуация и в Италии. В четверг там было подтверждено около 127 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Это на 30% больше, чем днем ранее, когда был побит предыдущий антирекорд.

И празднование нового года может принести не только радость, но и новую волну заражений.

Шокирует то, что кроме тех, кто был в контакте с зараженным или сам заболел, в большинстве своем в очереди на тестирование те, кто собирается тусоваться в новогоднюю ночь Ливиа Дель Неро жительница Рима

Правительство Германии просит население не терять бдительность в праздники.

Большинство новогодних мероприятий было отменено, а продажа фейерверков запрещена после всплеска заражений до 42 тысяч.

В Испании также на фоне роста заболевания COVID-19 сотни людей вышли на улицы Барселоны, чтобы выразить протест против новых ограничений - в Каталонии действует комендантский час и отменены все новогодние мероприятия.

Протестующие прошли маршем по центру города, закончив его на площади Arc de Triomf импровизированной рейв-вечеринкой.