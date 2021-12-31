Яркие огни и живая музыка: мир встречает Новый год

Мир встречает Новый год. Власти Тайваня подготовили традиционное огненное шоу, которое проходит в Тайбэе. В этом году небоскреб "Taipei 101" впервые стал полотном для специальных трехмерных эффектов, создающих иллюзию глубины. Собравшиеся смогли насладиться живой музыкой и ярким салютом.

В Гонконге в гавани Виктория ночное небо осветили фейерверки под звучание живого оркестра, расположившегося на набережной. На этом фоне власти этого специального административного района Китая подтвердили два первых локальных случая заражения омикрон-штаммом коронавируса.

В Австралии самое яркое праздничное шоу прошло традиционно в Сиднее, самом большом городе страны. До пандемии коронавируса огненный спектакль здесь собирал до миллиона гостей. из-за волны заражений властям пришлось ввести ограничения на число посетителей. Синий цвет был выбран специально, чтобы поблагодарить всех работников здравоохранения за их труд в период санитарного кризиса.