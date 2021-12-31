Первые салюты 2022 года

Жители Австралии и Новой Зеландии встретили новый, 2022-й год. В Австралии самое яркое праздничное шоу прошло традиционно в Сиднее, самом большом городе страны.

До пандемии коронавируса огненный спектакль в Сиднее собирал до миллиона гостей. В прошлом году шоу без зрителей, на этот раз из-за волны заражений властям пришлось ввести ограничения на число посетителей. Синий цвет был выбран специально, чтобы поблагодарить всех работников здравоохранения за их труд в период санитарного кризиса.

В Новой Зеландии также были приняты дополнительные меры для борьбы распространение омикрон-штамма. В крупнейшем городе страны Окленде накануне был введен запрет на фейерверки, но в ночь на 1-е января местные жители смогли насладиться праздничным представлением.