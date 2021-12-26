Мир прощается с Десмондом Туту

Жители ЮАР скорбят о невосполнимой утрате. Именно так многие из них восприняли известие о смерти видного борца с апартеидом почетного архиепископа Десмонда Туту. К англиканскому собору Святого Георгия в Кейптауне несут цветы, в книге соболезнований оставляют трогательные послания.

С большой грустью новость о кончине лауреата Нобелевской премии мира встретили и во всем мире.

"Фонд@NelsonMandela Foundationопечален известием о кончине почетного архиепископа Десмонда Туту. Эта потеря неизмерима. Мы выражаем глубочайшие соболезнования Маме Лие и семье Туту".

"Его СвятейшествоДалай-ламавыражает соболезнования в связи с кончиной архиепископа Десмонда Туту".

"Десмонд Туту был несравненным патриотом, принципиальным и прагматичным лидером, который придал смысл библейскому пониманию того, что вера без дел мертва, - говорится в сообщении президента ЮАР Сирила Рамафосы. - Мы молимся, чтобы душа архиепископа Туту покоилась с миром, а его дух будет стоять на страже будущего нашей нации".

"Архиепископ Десмонд Туту был наставником, другом и моральным компасом для меня и многих других", - написал на своей странице в "Твиттере" бывший президент США Барак Обама.

"Десмонд Туту посвятил свою жизнь правам человека и равенству народов. Его борьба с апартеидом и примирение в Южной Африке навсегда останется в памяти", - уверен французский президент Эммануэль Макрон.

"Десмонд Туту был важнейшей фигурой в борьбе за создание новой ЮАР", - отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выразив уверенность, что почетного архиепископа будут помнить за его духовное лидерство и неуемный добрый юмор.

Минутой молчания уход из жизни Десмонда Туту почтили и игроки сборной ЮАР по крикету перед началом матча с командой Индии.

Лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту скончался в воскресенье в Кейптауне на 91-м году жизни.