Президент Австрии поручил лидеру ультраправых сформировать правительство

By Euronews и AP

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Президент Австрии Александр Ван дер Беллен официально поручил лидеру ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) Герберту Киклю сформировать новую правящую коалицию после их встречи в Вене в понедельник.

В случае успеха это будет первое в Австрии правительство под руководством ультраправых со времен Второй мировой войны.

"Кикль уверен в том, что сможет найти жизнеспособные решения в рамках правительственных переговоров, и он хочет выполнить эту обязанность", - сказал Ван дер Беллен.

Партия Кикля одержала победу на парламентских выборах в Австрии в сентябре, набрав около 29% голосов и опередив консервативную Австрийскую народную партию уходящего канцлера Карла Нехаммера, занявшую второе место.

Первоначально Ван дер Беллен поручил Нехаммеру сформировать правительство в октябре. Однако партия Нехаммера отказалась вступать в коалицию с FPÖ под руководством Кикля, а другие партии также отказались от сотрудничества с ультраправыми.

Попытки создать правящий альянс без FPÖ провалились к началу января, что побудило Нехаммера объявить о своей отставке в субботу.

Сотни демонстрантов в Вене выступили против возможного создания правительства во главе с ультраправыми.

"Этот шаг мне было сделать нелегко. Я продолжу следить за тем, чтобы принципы и правила нашей конституции соблюдались и выполнялись", - Александр Ван дер Беллен.

Предвыборный манифест FPÖ, озаглавленный "Крепость Австрия", выступает за строгий пограничный контроль, приостановку прав на убежище с помощью чрезвычайных законов и "реэмиграцию незваных иностранцев" для создания более "однородного" общества.

Партия также выступает против санкций в отношении России, критикует военную поддержку Украины со стороны Запада и добивается выхода Австрии из Европейской инициативы Sky Shield, проекта противоракетной обороны, возглавляемого Германией.

Кикль часто критикует брюссельскую "элиту" и выступает за возвращение некоторых полномочий из ЕС в Австрию.