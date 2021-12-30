Франция: больницам не хватает врачей и медсестер

Больницы Франции переживают трудные времена. Омикрон-штамм коронавируса, который признан заразнее дельты, подхватывают даже вакцинированные медики и, соответственно, отправляются на больничный. Непривитых же врачей отстраняют от работы. В итоге в столичном регионе из-за нехватки сотрудников, число койкомест в реанимационных отделениях сократилось на 20%. В то же время стационары сталкиваются с огромным наплывом больных ковидом. Руководители больниц обеспокоены растущей нагрузкой на персонал.

Йоан Мурье, заместитель директора больницы Delafontaine: "Пока нашим медицинским бригадам все еще удается держаться, потому что есть смысл приходить на работу в больницу, несмотря на отчаяние и усталость. Особенность этой 5-й волны, и это действительно так, состоит в том, что на сегодняшний день врачи вкладывают свои последние силы в лечение по большей части, пациентов, которых у нас не было бы, если бы они были вакцинированы".

Из некоторых больниц, по причине нехватки ресурсов, ковидных пациентов переводят в другие лечебные учреждения; лучше оборудованные и с меньшим числом инфицированных коронавирусом. Для транспортировки используют санитарную авиацию. Как и в этом случае, когда двух тяжелых больных пришлось переправить из Антиба в Лилль (через всю страну, с юга на север).

"Все это очень сложно. Мы чувствуем, что возвращаемся к ситуации, с которой столкнулись два года назад. Нам пришлось отменить хирургические операции. Есть пациенты, которые не получают должного ухода. И, кроме того, нам пришлось вернуться из отпусков, что бы противостоять этой новой волне коронавируса", - говорит медсестра.

Отмененные выходные, сверхурочные часы, перенесенные плановые операции. Все это стало нормой во многих больницах. И медработники, и представляющие их профсоюзы, очень надеются что в оставшиеся до президентских выборов четыре месяца, власти отреагируют на сложившуюся ситуацию, и примут адекватные решения.