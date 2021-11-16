Цена газового фьючерса на хабе TTF подскочила почти на 6% после сообщения немецкого регулятора о приостановке сертификации проекта "Северный поток-2". **Цена за тысячу кубометров увеличилась 1048 долларов.**

Федеральное сетевое агентство Германии "приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора" из-за вопросов организационно-правового характера, передает ТАСС со ссылкой на сообщение регулятора.

"В результате проверки документов агентство пришло к выводу, что сертификация оператора трубопровода Nord Stream 2 может рассматриваться лишь в случае, если оператор имеет правовую форму в соответствии с __германским законодательством", - говорится в сообщении.

Процесс сертификации возобновится, когда оператор со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой дочерней компании.

О принятом решении агентство проинформировало Министерство экономики и энергетики Германии, а также представителей Европейской комиссии.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября этого года, почти на два года позже из-за введенных США санкций.

Для запуска газопровода необходимо получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора.

Федеральное сетевое агентство Германии не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, на оператора будет наложен штраф.

Регистрация необходима для соответствия нормам Газовой директивы ЕС.