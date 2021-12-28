Россия может начать выдворять нелегальных мигрантов с 1 января 2022

С 1 января 2022 года Россия может начать иностранцев за незаконную трудовую деятельность и штрафовать их работодателей, сообщили в МВД страны.

"С 1 января 2021 года за незаконное осуществление трудовой деятельности помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей) к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд, - говорится в сообщении на сайте. - Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям до 800 тысяч рублей за каждого такого работника".

По официальным данным, больше семи миллионов иностранцев получили разрешение на работу или пребывание в России с марта 2020 года. При этом у МВД имеются данные о "значительном количестве иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации в нарушение установленного режима пребывания".

Иностранным гражданам без надлежащих документов необходимо обратиться в МВД до 31 декабря. При этом граждане Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины могут получить патент без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в страну. Члены Евразийского экономического союза вправе заключить трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда.

Работодателям же необходимо оформить трудовые отношения с иностранцами и в трехдневный срок уведомить об этом территориальные органы МВД.

В июне президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий иностранцам с просроченными документами оставаться в России без риска депортации до конца года. По официальным данным, опубликованным в конце мая, в России находятся более 1,5 млн иностранных граждан с просроченными разрешительными документами.