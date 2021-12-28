В Красноярске продлили режим "чёрного неба": город окутан смогом

Красноярск живёт под "чёрным небом": местные власти продлевают режим "неблагоприятных метеоусловий". Плотный смог пришёл в город ещё в середине месяца. Красноярск — большой промышленный центр и крупнейший транспортный узел. Природные условия не способствуют очистке воздуха. Из-за безветренной погоды выхлопы и выбросы так и остаются в городе. А испарения никогда не замерзающего Енисея усугубляют ситуацию.

Промышленный центр-миллионник считается одним из самых экологически неблагоприятных городов не только в России, но и в мире. Так что режим "черного неба" в Красноярске — привычное явление. Он означает прежде всего, что промышленные предприятия должны снизить объёмы выбросов на 15-20%. За этим следят мобильные мониторинговые лаборатории.