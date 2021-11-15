307 000 смертей от загрязнения воздуха в Евросоюзе

Загрязнение мелкими частицами стало причиной 307 000 преждевременных смертей в Евросоюзе в 2019 году. Эта цифра по-прежнему вызывает тревогу, но за год она снизилась более чем на 10%, говорится в докладе Европейского агентства по окружающей среде.

Согласно исследованию, более половины этих жизней можно было бы спасти, если бы 27 стран ЕС выполнили новые целевые показатели качества воздуха, недавно установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).