Си Цзиньпин верит в "мирное воссоединение" с Тайванем

"Мирное воссоединение" с Тайванем "может и будет реализовано". Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на торжественном собрании по случаю 110-летия начала Синьхайской революции.

При этом китайский лидер отметил, что тайваньский вопрос - исключительно внутреннее дело страны и вмешательство извне здесь недопустимо.

Независимость Тайваня и сепаратизм являются самым большим препятствием для воссоединения родины и серьезной опасностью для национального возрождения. Для тех, кто забывает свое наследие, предает родину и стремится расколоть страну, не будет хорошего конца, и они будут отвергнуты народом и заклеймены историей! Си Цзиньпин председатель КНР

Речь Си Цзиньпина последовала через несколько дней после масштабной демонстрации силы армией КНР у берегов острова.

В течение нескольких дней в начале октября в зоне противовоздушной обороны Тайваня были зафиксированы несколько десятков самолетов ВВС Китая. В ответ Тайбэй поднял в небо свою авиацию.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, при этом официальный Пекин считает остров одной из провинций Китая.