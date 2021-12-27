В Риме для публики открыт Латеранский дворец — историческая резиденция римских пап и уникальное собарние предметов искусства. Он располоджен за пределами Ватикана, но формально является его экстерритоьриальной частью. Главы Римской католической церкви обитали там с IV века и до начала XIV-го — до Авиньонского пленения. Правда, от того дворца мало что осталось.

От средневекового дворца почти ничего не осталось, но и новый дворец, достроенный в конце XVI века — памятник искусства Andrew Medichini/Associated Press

Ребекка Назаро, миссионер "Божественного откровения":

"Когда папа вернулся братно в Рим, этот дворец, который тогда находился за городом, был разграблен, разрушен, в полном упадке. Именно тогда папскую резиденцию и перенесли в Ватикан. Некоторые конклавы проходили в Квиринальском дворце. Папа Сикст V захотел вдохнуть в это место новую жизнь: остатки старого дворца были разрушены, а на их месте построили новый дворец, вот этот".

Именно в Латеранском дворце в 1929 г. были подписаны соглашения, утвердившие современный статус Ватикана и Святого престола Andrew Medichini/Associated Press

Но и новый дворец успел войти в историю. Именно там в 1929 году были подписаны Латеранские соглашения — которые утвердили современный статус Ватикана и Святого Престола.

Потом во дворце располагались отдельные музейные экспозиции и апартаменты папского наместника — Генерального викария Рима. Решение превратить дворец в музей папа Франциск принял в марте этого года.