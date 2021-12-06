Папа римский Франциск обратился к молодежи по поводу соцсетей

Встреча с молодежью в афинской школе Святого Дионисия, опекаемой сестрами-урсулинками, стала завершающим этапом апостольского визита Папы Франциска в Грецию. Понтифик предостерег верующих от соблазнов потребительского общества, и подмены настоящего общения виртуальным в социальных сетях.

Франциск также призвал не бояться вызовов. Среди участников встречи были и дети беженцев. Тема миграции стала одной из центральных в нынешней поездке понтифика.

В воскресенье глава римско-католической церкви посетил остров Лесбос, ставший одним из символов миграционной проблемы. На Лесбосе понтифик встретился с беженцами. Франциск вновь осудил возведение на границах стен, за которыми остаются те, кто просит о помощи и напомнил о людях, гибнущих в Средиземном море на пути к лучшей жизни в Европе.

Франциск папа римский: " Давайте не допустим, чтобы наше море превратилась в пустынное море смерти. Это место встречи не должно стать местом столкновения! Давайте не позволим, чтобы это море воспоминаний превратилось в море забвения. Пожалуйста, давайте остановим это кораблекрушение цивилизации!"

Папа призвал преодолеть страх перед чужим человеком и циничное безразличие к нему, "которое обрекает на смерть тех, кто находится на обочине". До поездки в Грецию понтифик совершил апостольский визит на Кипр.