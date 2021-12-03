Обвал турецкой лидеры ударил по Сирии

Обвал турецкой лиры бумерангом ударил по северным районам Сирии, находящимся под влиянием Турции. Там с лета 2020 года турецкая валюта вытеснила стремительно обесценившийся сирийский фунт - шаг, который на короткое время вселил в местных жителей надежду на более предсказуемые цены. Но в 2021 стало ясно, что надежды напрасны: с начала года валюта потеряла почти половину стоимости, причем самое активное снижение курса произошло буквально за считанные дни в ноябре.

Мустафа Абу-Эмад, житель Идлиба, рассказывает: "Мы были оптимистично настроены, думали, что турецкая лира лучше сирийской валюты, так как стабильнее. Сирийский фунт подвергался очень сильным колебаниям. А теперь получается, что за время хождения турецкой лиры мы ничего не выиграли. Она тоже нестабильна, это плохо отражается на доходах людей, на торговле в регионе".

По оценкам ООН, 97% населения региона живут в условиях крайней бедности. Обвал валюты поверг в хаос местную торговлю.

Абдальаразик держит маленький магазин в Идлибе. "Мы в замешательстве; как нам работать? как торговать? - говорит он. - Приходится специально нанимать человека, чтобы он рассчитывал цены на товар, следил, корректировал их. Покупатели думают, что мы наживемся на ситуации, они не понимают, что за этими колебаниями стоит изменение обменного курса турецкой лиры к доллару".

На руках у местного населения - действительно турецкие лиры, однако именно американский доллар остается расчетной единицей для оплаты импорта.

Мохамад Аль-Бакур преподает в колледже Идлиба экономику. Он предлагает такой вариант: "Мы можем зафиксировать наши текущие зарплаты на время кризиса, например, пересчитав их в доллары. Мы договариваемся о цифре в долларах и получаем эквивалент в турецких лирах".

В последнюю неделю ноября, по сообщениям местных СМИ, в провинциях Идлиб и Хама цены на продовольствие подскочили на 400%, на топливо - на 350% и на непродовольственные товары - на 200%.