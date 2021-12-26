Не стало борца с апартеидом в ЮАР архиепископа Десмонда Туту

"Мира нет там, где нет справедливости" - эти слова произнес Десмонд Туту в 1984 году после вручения ему нобелевской премии мира "за мужество и героизм, проявленные в борьбе против апартеида".

Бывшего архиепископа Кейптаунского не стало на 91-м году жизни.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал его "принципиальным и прагматичным лидером, придавшим смысл библейскому пониманию того, что вера без дел мертва".

В 1985 году Десмонд Туту стал первым чернокожим епископом в стране, а в 1986 - первым архиепископом.

Позже по приглашению бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы он возглавил Комиссию, которая занималась расследованием случаев нарушения прав человека во время апартеида.