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Судан

Судан: протестующие призывают военных "вернуться в казармы"

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 Ольга Кепински
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Судан: протестующие призывают военных "вернуться в казармы"
Авторское право  Marwan ali/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

В Судане тысячи протестующих через два месяца после военного переворота, требовали, чтобы солдаты "вернулись в казармы", призывая к переходу к гражданскому правлению.

Толпы людей маршировали по улицам Хартума, несмотря на интенсивное развертывание сил безопасности, которые позже для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ.

Предвосхищая протесты, силы безопасности блокировали мосты, соединяющие столицу Хартум с пригородами, отключили телефонную связь и ограничили доступ в Интернет.

По данным независимого комитета врачей, по меньшей мере 48 человек погибли в ходе нескольких недель демонстраций.