Новые протесты и новые жертвы в Судане

По меньшей мере 5 человек погибли и несколько получили ранения в результате разгона силами безопасности протестов в Судане. По словам активистов, против них применили боевые патроны и слезоточивый газ.

Тысячи людей вновь вышли на улицы столицы Хартума и других городов, чтобы выступить против захвата власти военными в прошлом месяце.

Поводом для новой волны протестов стало возвращение к временной власти лидера переворота генерала Абдель-Фаттаха Бурхана.