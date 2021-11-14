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Судан

Новые протесты и новые жертвы в Судане

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 Ольга Кепински
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Протесты в Судане
Протесты в Судане   -   Авторское право  Marwan Ali/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
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По меньшей мере 5 человек погибли и несколько получили ранения в результате разгона силами безопасности протестов в Судане. По словам активистов, против них применили боевые патроны и слезоточивый газ.

Тысячи людей вновь вышли на улицы столицы Хартума и других городов, чтобы выступить против захвата власти военными в прошлом месяце.

Поводом для новой волны протестов стало возвращение к временной власти лидера переворота генерала Абдель-Фаттаха Бурхана.