Премьер-министр Судана, Абдалла Хамдук, объявил о своей отставке. По словам политика, за минувший месяц в переходном руководстве страны возникли серьёзные противоречия.

Хамдук возглавлял суданское правительство с августа 2019-го. В октябре прошлого года военные арестовали главу кабинета и распустили органы власти, объяснив это необходимостью предотвратить гражданскую войну. Но такое решение вызвало массовые протесты населения, и уже в конце ноября Хамдук вновь оказался во главе кабинета, причём было обещано создать правительство технократов и выпустить всех политзаключённых.

Однако оппозиционные силы сочли этот компромисс способом узаконить военный переворот, и протесты не прекратились, а инициативы Хамдука, по его словам, не нашли поддержки и понимания.