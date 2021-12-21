Зима застала врасплох: мигрантам в Альпах помогают волонтёры

Зима застала врасплох: мигрантам в Альпах помогают волонтёрыКомментарии
Зима пришла по расписанию, но все равно застигла врасплох тех, кто с ней мало знаком.
Нелегальные мигранты, рискуя жизнью, пытаются пересечь границу Италии и Франции через Альпы.
Но им на помощь пришли добровольцы - они помогают им согреться и избежать встречи с пограничными патрулями. Днем они прокладывают тропинки в снегу для мигрантов и ждут их ночью, чтобы провести их в безопасное место и, если необходимо, оказать им медицинскую помощь при обморожении конечностей.
Волонтеры считают, что изгнанники из зон конфликтов, которые идут через Альпы в поисках светлого будущего в Европе, прежде всего, люди.
Мигранты благодарны за помощь. Альпы не так смертельно опасны для них, как Средиземное море, где гибнут сотни.
Европейские противники миграции утверждают, что помощь нелегалам побуждает других следовать за ними. Добровольцы же считают, что помочь им - их долг.