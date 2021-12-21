Зима застала врасплох: мигрантам в Альпах помогают волонтёры

Зима пришла по расписанию, но все равно застигла врасплох тех, кто с ней мало знаком.

Нелегальные мигранты, рискуя жизнью, пытаются пересечь границу Италии и Франции через Альпы.

Но им на помощь пришли добровольцы - они помогают им согреться и избежать встречи с пограничными патрулями. Днем они прокладывают тропинки в снегу для мигрантов и ждут их ночью, чтобы провести их в безопасное место и, если необходимо, оказать им медицинскую помощь при обморожении конечностей.

Мы замерзли, мы не чувствовали пальцев, мы ничего не чувствовали, было очень холодно. Мы даже подумали, и даже хотели, чтобы приехала полиция и отвезла нас в участок, чтобы мы не мерзли и были в тепле Аймен Джарнан мигрант из Марокко

Волонтеры считают, что изгнанники из зон конфликтов, которые идут через Альпы в поисках светлого будущего в Европе, прежде всего, люди.

Почему мы это делаем? Потому что моряки никогда не оставляют человека умирать в море, альпинист никогда не оставит человека умирать в горах. Люди пытаются пересечь границу из-за трудностей, и часто они уязвимы, они не знакомы с горами и подвергают себя опасности от незнания. Поэтому те, кто знает эти места, идут в горы, чтобы встретить их и помочь Пакаретт Форе учительница на пенсии, волонтёр

Мигранты благодарны за помощь. Альпы не так смертельно опасны для них, как Средиземное море, где гибнут сотни.

Европейские противники миграции утверждают, что помощь нелегалам побуждает других следовать за ними. Добровольцы же считают, что помочь им - их долг.