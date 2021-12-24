Кемеровский центральный районный суд признал бывшую начальницу инспекции Государственного строительного надзора Кузбасса Танзилю Комкову виновной в получении взятки, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями. По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Прокуратура требовала приговорить Комкову к 21 году лишения свободы.

Суд установил, что в ходе реконструкции здания бывшего кондитерского комбината под торгово-развлекательный центр Комкова получила взятку от застройщика в размере 7 миллионов рублей, не привлекла компанию к ответственности за проведение работ без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации. За дачу взятки привлечен бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината Вячеслав Вишневский (ему приговор еще не вынесен).

Сын Комковой Эдуард приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 70 миллионов рублей.

Бывшая подчиненная Комковой Светлана Шенгерей отправится в колонию общего режима на 7 лет, а директор строительной компании "ИСК "Ресурс", проводившей реконструкцию здания, Никита Чередниченко - на 15 лет. По данным следствия, Шенгерей составила акт обследования объекта, в котором содержалась недостоверная информация о якобы выполненных работах в соответствии с проектной документацией. Комкова этот документ утвердила. В результате здание торгового центра было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для эвакуации посетителей.

Ранее суд в Кемерово огласил приговор по первому уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Он приговорил восьмерых обвиняемых к реальным срокам наказания. Самые большие сроки – 14, 13,5 и 11 лет колонии – получили генеральный директор компании-владельца "Зимней вишни" Юлия Богданова, экс-управляющая торгового центра Надежда Суддёнок и технический директор "Кемеровского кондитерского комбината" Георгий Соболев – за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушение требований пожарной безопасности.

Пожар в "Зимней вишне" произошел в марте 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.