Канцлер ФРГ едет в гости

Новый канцлер Германии Олаф Шольц наносит предрождественские визиты соседям. Первая остановка - Париж. Там Шольца встречают менее чем через сутки после принятия присяги в Бундестаге. Такая поспешность призвана продемонстрировать важность традиционно тесных франко-германских связей и дать сигнал о готовности их укреплять и развивать.

Поддержка нового канцлера очень важна для президента Франции Макрона, который в этот сложный для Европы период готовится на полгода встать к штурвалу ЕС.

Германия, судя по всему, готова помочь ему с реализацией европейской повестки. Посетившая накануне Париж новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что "у ее страны нет друга ближе, чем Франция", и отметила важность "сильных немецко-французских импульсов" для Евросоюза в целом.

Из Парижа Бербок отправилась в Брюссель для переговоров с коллегами по европейским институтам. Это - своего рода разведка боем, так как следом за ней в Брюссель из Парижа приезжает лично канцлер Шольц.