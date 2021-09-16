Харассмент в мире моды: топ-модели свидетельствуют в Сенате

Им было по 15,16,18 лет, когда, мечтая покорить мировой подиум, они оказались в Париже в модельном агентстве Elite Model. Сегодня они утверждают, что подвергались со стороны его главы Жеральда Мари сексуальному насилию и домогательствам в 80-х-90-х годах.

Обвинительниц - более десяти. Все они - модели с мировой известностью, живущие в разных странах.

На прошлой неделе полиция впервые допросила женщин. А в среду они выступили в Сенате Франции.

Эбба Карлссон, бывшая модель:

"Это большое облегчение ... Это замечательно вот так встретиться со всеми. Раньше я чувствовала себя одиноко. Это ощущали все, как оказалось. Но женщины поделились своими историями. И это было очень мощно. Если так мы сможем просто добиться изменений в индустрии, вдохновить других на борьбу, тогда мы победим".

В Сенате женщины делились своими историями о том, что им пришлось пережить в юном возрасте. Помимо Жерльда Мари в делах об изнасилованиях и харассменте фигурирует имя еще одно представителя парижской модельной индустрии - Жан-Люка Брюнеля, которого год назад арестовали по делу Джеффри Эпштейна.

Тисия Хьюисман, бывшая модель: "Долгие годы я молчала о том, что произошло: как меня накачал наркотиками и изнасиловал модельный агент Жан-Люк Брюнель. Потому что мне было стыдно, я очень боялась говорить. Когда я решилась - 28 лет спустя - мой адвокат сказал, что из-за истечения срока давности Брюнеля не накажут. Тогда я просто выступила, чтобы мотивировать других".

По французским законам, срок давности для таких уголовных дел истек. Поэтому бывшие модели обратились к политикам с призывом внести соответствующие поправки в законодательство, чтобы виновных могли привлечь к ответственности. .

Анн-Клер Лежен, адвокат:

"Это несправедливо и больно вдвойне. Мало того, что они пострадали в тех событиях, и тяжело это переживали и переживают, теперь, когда они, наконец, взяли слово, их считают лишь свидетелями, а не потерпевшими".

В прошлом году против Жеральда Мари французская прокуратура возбудила уголовное дело, срок давности по которому не истёк, - об изнасиловании несовершеннолетних. Обвинители надеются, что предполагаемые жертвы осмелятся заговорить и выступят в суде.