Венгрия не подчинится суду ЕС

Будапешт не изменит свою иммиграционную политику, несмотря на решение Европейского суда: он постановил, что некоторые венгерские законы противоречат нормам ЕС. Будапешт апеллирует к вердикту Конституционного суда страны, признавшего приоритет национального права над тем, что он называет "несовершенными нормами ЕС в отдельных областях".

"После такого решения Конституционного суда правительство рассмотрело имеющиеся у нас ресурсы и пришло к выводу - мы не будем ничего предпринимать в вопросе охраны наших границ, сохраним тот порядок действий, который ввели ранее. И даже если Европейский суд поручит нам внести изменения, мы на это не пойдем и никого пускать к себе не будем", - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее Европейский суд в Люксембурге признал неприемлемым венгерский закон от 2018 года, он запрещает просить убежище в Венгрии мигрантам из стран, где их жизнь и свобода не подвергались риску. Этот же закон предполагает уголовное преследование за помощь нелегалам.

Спор Будапешта ЕС о мигрантах длится давно. С 2016 года Венгрия отказалась принимать беженцев по квотам, установленным Евросоюзом, несмотря на запущенную Брюсселем санкционную программу. В Будапеште говорят о провале европейской миграционной политики и настаивают на приоритете национального законодательства в этой сфере до тех пор, пока ЕС не выработает "эффективных механизмов миграционных вопросов".