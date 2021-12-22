Ливия: выборы переносятся

Президентские выборы в Ливии, запланированные на пятницу, переносятся на месяц, об этом объявила местная избирательная комиссия. Менее чем за двое суток до назначенного срока соответствующий парламентский комитет пришёл к выводу о «невозможности» их проведения, хотя дата была назначена более года назад.

После того, как десять лет назад при участии сил НАТО был свергнут и убит бывший лидер страны Муаммар Каддафи, Ливия погрузилась в хаос и кровавые междоусобицы, которые не прекращаются до сих пор. Предполагалось, что выборы, намечавшиеся на 24 декабря, смогут положить этому конец. Но по мнению ряда экспертов, подобные надежды не были оправданы:

– Избирательной кампании по сути не было, ливийцы понятия не имеют, за кого голосуют, за какие политические платформы и есть ли они вообще, то есть для избирательного процесса такого масштаба условия просто не созрели, –считает Аманда Кадлец, политический аналитик. – Миссия ООН в Ливии осведомлена об этом, и, думаю, ливийская избирательная комиссия тоже, в какой-то мере, но считают, что в техническом плане способны проводить выборы.

При этом существуют опасения, что даже в случае проведения выборов мир в стране не установится, и вместо признания победы соперников враждующие стороны вновь возьмутся за оружие.