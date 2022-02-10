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мир

Обстреляна машина премьера Ливии

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 Екатерина Гусева
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Обстреляна машина премьера Ливии
Авторское право  frame da video AP

Машина премьер-министра Ливии Абдель Хамида Дбейбы попала под обстрел в Триполи. Сообщается, что речь идет о покушении и что сам Дбейба не пострадал. Подробности уточняются. Нападение на главу правительства состоялось за считанные часы до намеченного на сегодня парламентского заседания по переизбранию премьера. В Ливии нарастает противостояние между ветвями власти. Парламент добивается избрания нового главы правительства, настаивая на том, что полномочия Дбейбы истекли еще в декабре, когда в стране планировались, но не состоялись всеобщие выборы.

Дбейба заявил, что уйдет только после выборов. Их дата пока не определена.