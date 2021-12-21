Президент Байден расскажет нации про омикрон

В Вашингтоне - длинные очереди, люди спешат сделать тесты на коронавирус на фоне резкого всплеска заболеваемости. По данным властей, 73% новых случаев заражений вызваны сегодня новым штаммом омикрон, подтверждена смерть одного носителя омикрона.

"Я довольна, что люди идут делать тесты, собираясь, к примеру, в путешествие, - рассказывает Сара, жительница Вашингтона. - Полагаю, именно предстоящие поездки и праздники подвигают многих провериться. Ну а есть и такие, кто просто боится этого нового омикрона. У людей разные причины, а у меня - смешанные чувства".

Прояснить ситуацию с омикроном собирается лично президент Байден, который готовится обратиться к нации. Американцам предстоит узнать, будут ли введены под праздники новые ограничения.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, поясняет: "Это не предупреждение о том, что страну посадят под замок, нет, это разговор с американцами о преимуществах вакцинации, о шагах, которые мы собираемся предпринять для упрощения доступа к тестам, а также о рисках, которым подвергаются невакцинированные люди. "

Главный советник президента США по санитарным вопросам Энтони Фаучи уверен, что в обществе есть все инструменты для обуздания пандемии: "Если мы будем делать то, что постоянно и настоятельно рекомендуется- то есть вакцинироваться и ревакцинироваться, носить маски в местах скопления людней, то со временем, уверен, мы возьмем ситуацию под контроль".

Вслед за европейскими коллегами американские эксперты предупреждают: вакцины не дают стопроцентной защиты от инфекции, но помогают избежать тяжелых и летальных форм ковида.