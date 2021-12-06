Омикрон выявлен в России

У двух человек, прибывших в Россию из ЮАР, выявлен омикрон-штамм коронавируса. Это первые зафиксированные в стране случаи заражения новым вариантом. Всего положительный ПЦР-тест выявлен у десяти вернувшихся из ЮАР граждан, они находятся в изоляции под наблюдением врачей.

В Центре им. Гамалеи сообщили, что смогут вынести заключение о патогенности омикрон-штамма через две недели. Большое число мутаций у этой разновидности вызывает обеспокоенность ученых.

Павел Волчков, заведующий Лабораторией геномной инженерии Московского физико-технического института, говорит:

"Гораздо меньшей концентрации вируса хватает, чтобы заразить человека. Омикрон, если он хоть сколько-нибудь близок к дельте, это очень плохое сочетание. Особенно плохая новость для людей, которые еще не переболели и не вакцинировались".

Число случаев заражения коронавирусом в России четвертые сутки подряд находится ниже отметки в 33 тысячи , при этом доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает 4%/

По официальным данным, коллективный иммунитет в России - 53,7% . Это значительно ниже чем, в странах Европы.

На этом фоне в российских городах проходят акции протеста против введения QR-кодов, направленных на борьбу с распространением инфекции. Так, около 300 жителей Екатиренбурга вышли на митинг, чтобы собрать подписи под обращением к главному санитарному врачу Свердловской области.