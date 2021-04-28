Переход мигрантов через Альпы

Городок Улькс на северо-западе Италии уже давно стал перевалочным пунктом для мигрантов. Каждый вечер десятки людей садятся здесь на автобус, который отвозит их в одну из приграничных деревень.

– Для меня сейчас главное – быть в безопасности, – говорит один из них. – Мы хотим попасть в какую угодно страну, лишь бы там было безопасно. Но лучше всего – в Великобританию, это моя мечта.

Многие местные жители относятся к этим людям с сочувствием:

– Я приютил в своём доме семью мигрантов с ребёнком, которому было всего 20 дней, точнее – ровно 22 дня. Мать родила его одна в лесу между Словенией и Хорватией.

По данным неправительственной организации «Врачи без границ», в последние месяцы число мигрантов, прибывающих этим путём, сократилось. Кроме того, отмечается, что если ранее это были преимущественно африканские беженцы, то теперь среди них всё больше выходцев из стран Азии, которые часто пускаются в этот непростой путь целыми семьями.

С наступлением темноты эти отправляются горными тропами через границу – во Францию.