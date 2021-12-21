В Японии казнены люди

В Японии впервые с 2019 года казнены трое преступников, приговоренных к высшей мере наказания, Приказ об этом подписал министр юстиции страны. Троих мужчин в возрасте от 44 до 65 лет повесили за убийства.

Японская ассоциация адвокатов добивается отмены смертной казни, однако власти Страны восходящего солнца указывают, что эта мера имеет широкую поддержку в обществе.

Сегодня исполнения приговора в Японии ждут свыше сотни заключенных. Казнь осуществляется исключительно по письменному распоряжению министерства юстиции.