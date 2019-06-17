Гильотина для серийного убийцы: последняя публичная казнь во Франции

17 июня 1939 года перед входом в тюрьму Сен-Пьер в центре парижского пригорода Версаля на глазах у толпы, собравшейся словно для спектакля, был казнён серийный убийца Южен Вайдманн: ему отрубили голову на гильотине.

Вайдман родился в Германии, у него было немецкое гражданство. Он был арестован и осуждён во Франции за серию совершённых им убийств, в которых он признался следствию.

За несколько часов до казни на улице уже собралась толпа, люди надеялись занять место в первом ряду, критиковали кровавый "уличный спектакль", называя его недостойным цивилизованного общества.

Гильотина была установлена на тротуаре, и толпа стояла всего в нескольких метрах от эшафота. Обычно казни происходили на рассвете, но подготовка этой казни затянулась. Когда Южена Вайдманна со связанными за спиной руками и белоснежной рубашкой без воротника подвели к гильотине, солнце уже было высоко в небе.

Хорошее освещение позволило журналистам сделать фотографии казни. Из окон соседнего здания был даже сделан любительский фильм - без ведома властей.

Последующее поведение журналистов и толпы вызывает ажиотаж в верхних эшелонах власти. Изображения, которые разлетелись по каналам СМИ за рубежом, создавали мрачную картину Франции, а публичный характер казней уже был предметом дискуссий в течение нескольких десятилетий.

На основе доклада главы правительства Эдуара Даладье, отметив, что публичные экзекуции не несут ожидаемого "морализаторского эффекта", президент 3-й республики Альбер Лебрен решил покончить с "публичным исполнением смертных приговоров". Через неделю после событий в Версале был обнародован указ от 24 июня 1939 года. В нем прописано, что "казнь может осуществляться в пределах тюрьмы" и что на неё допускаются лишь немногие лица (магистраты, адвокаты, сотрудники полиции, священники, представители религиозных конфессий, врачи).

С тех пор гильотина работала только внутри тюрем, и даже там место казни было покрыто чёрной тканью. Последняя казнь осужденного во Франции состоялась много лет спустя, 10 сентября 1977 года. В тот день тунисец Хамида Джандуби был гильотинирован в тюрьме Марселя за убийство и изнасилование.

Смертная казнь была окончательно отменена во Франции после публикации 9 октября 1981 года закона, принятого министром юстиции Робером Бадантером.