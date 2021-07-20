Новый президент Перу - за смертную казнь

Педро Кастильо, представляющий леворадикальную партию "Свободное Перу", станет новым перуанским президентом, сообщает ЦИК страны. За Кастильо проголосовали чуть более 50% избирателей, за его соперницу с правого фланга Кейко Фухимори - на полпроцента. меньше. Фухимори в течение нескольких недель после второго тура пыталась оспорить итоги выборов, но затем признала поражение.

Кастильо – прежде малоизвестный широкой публике учитель сельской школы и профсоюзный активист - вступит в должность 28 июля. Он обещает сформировать национально ориентированное правительство, объявив борьбу с коррупцией приоритетным направлением. В планах нового лидера - увеличение отчислений на здравоохранение и образование, повышение налогов для горнодобывающего бизнеса и возвращение смертной казни.

Одновременно Кастильо заявляет о приверженности демократии и неприемлемости "навязывания моделей развития из-за рубежа". Наблюдатели отмечают политическую неопытность Кастильо, обращая внимание на то, что Перу переживает тяжелый экономический кризис.