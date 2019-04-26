"Дакар" переезжает в Саудовскую Аравию

Организаторы знаменитого "Дакара" объявили о переносе ралли в Саудовскую Аравию после 10-летнего проведения внедорожного марафона на территории стран Южной Америки. Старт будет дан 5 января в Джидде - втором по величине городе королевства. Презентацию "Дакара-2020", которая состоялась в Киддие, посетили принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, а также знаменитые участники и чемпионы ралли.

Карлос Сайнс, двукратный чемпион мира по ралли: "Южная Америка была великолепна для "Дакара". Но настало, вероятно, идеальное время, чтобы ступить в новую страну. Я думаю, что Саудовская Аравия принесет много того, что нужно Дакару, и я действительно взволнован".

Маршрут "Дакара-2020" проложен практически через все административные округа Саудовской Аравии. За 12 этапов участникам предстоит преодолеть 9 тысяч километров.

Легендарный внедорожный марафон проводится с 1978 года. До 2007-го он проходил на африканском континенте. Но в 2008 году из-за угрозы атак террористов ралли-рейд отменили, а позже перенесли в Южную Америку. "Дакар-2020" стартует 5 января и завершится 17 в Киддии.