В Санкт-Петербурге праздничным гала-представлением завершился четырехдневный фестиваль "Лучшие клоуны мира", посвященный Юрию Никулину, которому в субботу исполнилось бы 100 лет.

Интернациональный клоунский парад прошел в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке.

Весельчаков и балагуров со всего мира собрал в одну фестивальную семью любимец россиян всех поколений - главный клоун страны - Юрий Никулин, не раз блиставший на этом манеже.

Среди них любимец публики итальянский клоун Дэвид Ларибле.

Юрий Никулин в цирковом мире, мире клоунады, был хорошо известен, несмотря на то, что нечасто выступал за рубежом. Но он мастер, он наш отец Дэвид Ларибле клоун

По мнению Ларибле, чтобы клоунада, как один из старейших цирковых жанров, продолжала жить, необходимо адаптироваться в первую очередь к публике:

Публика меняется, и мы вместе с ней.Мы должны следовать за ней. И сейчас, как я уже сказал, самое важное - это дух. Дух клоуна, персонаж, который заставляет тебя смеяться, плакать или удивляться. Зал должен влюбиться в клоуна Дэвид Ларибле клоун

Юрий Никулин, запомнившийся зрителям не только как цирковой артист, но и комедийный и даже драматический актер ушел из жизни 21 августа 1997 года.

Обращаясь к родным любимого всей страной клоуна, тогдашний президент страны Борис Ельцин сказал: "Сегодня мы все осиротели".