"Лучшие клоуны мира": завершился фестиваль в честь 100-летия Юрия Никулина

"Лучшие клоуны мира": завершился фестиваль в честь 100-летия Юрия НикулинаКомментарии
В Санкт-Петербурге праздничным гала-представлением завершился четырехдневный фестиваль "Лучшие клоуны мира", посвященный Юрию Никулину, которому в субботу исполнилось бы 100 лет.
Интернациональный клоунский парад прошел в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке.
Весельчаков и балагуров со всего мира собрал в одну фестивальную семью любимец россиян всех поколений - главный клоун страны - Юрий Никулин, не раз блиставший на этом манеже.
Среди них любимец публики итальянский клоун Дэвид Ларибле.
По мнению Ларибле, чтобы клоунада, как один из старейших цирковых жанров, продолжала жить, необходимо адаптироваться в первую очередь к публике:
Юрий Никулин, запомнившийся зрителям не только как цирковой артист, но и комедийный и даже драматический актер ушел из жизни 21 августа 1997 года.
Обращаясь к родным любимого всей страной клоуна, тогдашний президент страны Борис Ельцин сказал: "Сегодня мы все осиротели".