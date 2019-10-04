Поощрение цирков-шапито

Цирки гастролируют по Европе уже 250 лет. В наши дни некоторые из них выступают ежегодно в сотне мест. Европейский парламент учредил специальную награду для шапито, которые лучше других соблюдают все правила и любимы публикой.

Приз «Big Top Label» был вручен в Брюсселе трем коллективам: это «Цирк Кни” из Швейцарии, Венгерский национальный цирк и Sirkus Finlandia, которым руководит Карл Йенстрём:

«Прежде всего, это для нас большая честь, но и подтверждение качества, которого мы достигли в цирковом мире, - говорит он. - Европарламент признал, что мы делаем хорошую работу».

В церемонии также приняла участие принцесса Монако Стефания, посвятившая себя сохранению традиций этого искусства.

Призом«Big Top Label» владеют теперь 6 цирков. Каждый из них доказал, что исправно платит налоги, хорошо заботиться о своих животных, наилучшим образом обучает свой персонал, и дружелюбен.

С инициативой выступил венгерский евродепутат Иштван Уйхеи, который призывает поддерживать путешествующие цирки:

«Это часть нашей европейской культуры, - говорит он. - Здесь, в европейских учреждениях, я увидел, что никого особенно не заботить будущее этих цирков и семей, которые ими живут. А они нуждаются в нас».

В Европе более 50 крупных цирков-шипито. Не имея больше диких дрессированных зверей, они всё больше напоминают эстраду, но сохраняют средневековое очарование.