Итальянские цирки просят о помощи

На акцию протеста в Риме и других итальянских городах вышли цирковые артисты.

Требований всего два: увеличение финансовой поддержки государства и возможность снова нести радость людям.

Протестующие говорят: открытие цирков и парков развлечений на открытом воздухе безопасно для населения.

Мы надеемся привлечь внимание правительства и вернуться к работе, этим мирным протестом всех нас: цирковых артистов, работников аттаркционов и всех работников индустрии развлечений в Италии Винисио Канестрелли Тони директор цирка Лидиа Тони

Цирки, парки аттракционов и другие развлекательные учреждения вот уже более года закрыты из-за ограничений, введенных итальянским правительством для борьбы с пандемией.

Этот период был действительно тяжелым, тяжелым, потому что мы не можем нести наше исскусство миру или даже Италии, и нам очень этого не хватает Шони Эррани артистка цирка

Владельцы развлекательного бизнеса, в частности цирков, жалуются: им не хватает средств на содержание как работников, так и животных. Им в буквальном смысле приходится выживать.