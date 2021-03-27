Итальянские цирки просят о помощи

Итальянские цирки просят о помощиКомментарии
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На акцию протеста в Риме и других итальянских городах вышли цирковые артисты.
Требований всего два: увеличение финансовой поддержки государства и возможность снова нести радость людям.
Протестующие говорят: открытие цирков и парков развлечений на открытом воздухе безопасно для населения.
Цирки, парки аттракционов и другие развлекательные учреждения вот уже более года закрыты из-за ограничений, введенных итальянским правительством для борьбы с пандемией.
Владельцы развлекательного бизнеса, в частности цирков, жалуются: им не хватает средств на содержание как работников, так и животных. Им в буквальном смысле приходится выживать.