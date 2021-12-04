Бельгия: внимание, омикрон!

В Бельгии, где за последние две недели более одного из 50 человек заболели ковидом, больницы отменяют операции, а отделения интенсивной терапии уже переполнены.

Школы закроются рано утром 18 декабря, чтобы учителя смогли сделать себе прививку. Большим группам больше не будет разрешено встречаться: мероприятия в помещении запрещены, за исключением свадеб, похорон и встреч в чьём-то доме. Мероприятия на открытом воздухе - такие, как рождественские ярмарки - всё ещё могут проводиться, но только при наличии ковид-сертификата. Бары и рестораны открыты до 23:00.

Александр де Кроо, премьер-министр Бельгии:

"Мы видим, что уровень распостранения инфекции высок. Но в то же время мы отмечаем, что смертность от ковида и его последствий в нашей стране намного ниже, чем в странах с таким же высоким уровнем заражения. Думаю, что это по той причине, что уровень вакцинации в нашей стране особенно высок. И я хотел бы ещё раз поблагодарить 8 миллионов наших соотечественников, которые вакцинировались, за то, что они сделали это, за то, что позаботились о себе, но прежде всего за проявление солидарности".

Бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст сообщил Euronews, что пока воздействие короновируса штамма омикрон на вакцинированных людей в Южной Африке невелико, но это может измениться. Вирусолог говорит, что очень важна вентиляция помещения и подчёркивает необходимость прививки:

"Если вы не вакцинированы и не живёте в пещере, то можете быть уверены, что рано или поздно заболеете. Вы можете сбежать, но это лишь на пару месяцев, вы всё равно заразитесь. Когда этот штамм омикрон широко распространится здесь, в Европе, вы почти неизбежно заразитесь им. Если вы вакцинированы, то симптомы кажутся очень лёгкими, и я надеюсь, что так и останется. Проблема в том, что мы не делаем этого, пока не узнаем наверняка. Это может действительно помочь, но если вы не вакцинированы, я могу рекомендовать лишь одно: сделайте прививку".

Пройдет ещё не менее двух недель, прежде чем мир узнает все симптомы проявления инфицирования штаммом омикрон и его последствиях. но производители вакцин и противовирусных препаратов говорят, что они могут быть готовы в течение нескольких месяцев.