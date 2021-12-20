Поляки протестуют против закона о СМИ

В Польше прошли массовые демонстрации, их участники в почти 100 городах страны призвали президента наложить вето на новый закон о СМИ, который часть общества считает недемократическим. Он был одобрен Сеймом в прошлую пятницу и теперь отправлен на утверждение главе государства.

Законопроект ужесточает правила в отношении иностранного владения СМИ, что может ударить по оппозиционному каналу TVN, который принадлежит американской группе Discovery.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа", бывший премьер Польши Дональд Туск призвал граждан сплотиться. Оппозиция обвиняет правительство популистов в наступлении на демократию - в частности, в стремлении укрепить политический контроль над судами и вывести с рынка демократические СМИ.

Лукаш Влодарский, участник акции протеста, убежден: "По моему мнению, попытка заткнуть рот TVN, а сейчас речь идет именно об этом, является очередным этапом в построении авторитарного государства. Они делают это для того, чтобы потом им легче было выигрывать выборы - вот так заткнуть рот телеканалам, которые следят за тем, что они делают".

Официальная Варшава тем временем настаивает на соблюдении интересов национальной безопасности, по словам властей, к рычагам формирования общественного мнения нужно осторожно допускать неевропейцев.

С 2015 года Польша опустилась в международном рейтинге свободы прессы с 18-го на 62-е место, оказавшись позади Нигерии и Чили.