Польша: преодолеть сопротивление вакцинации

В Польше вступают в силу новые антиковидные ограничения. Так власти пытаются минимизировать последствия очередной волны коронавируса, накрывшей страну.

Для обладателей covid-сертификатов сделано исключение.

Препараты, которыми вакцинируют жителей, согласно отчету эпидемиологов, имеют высокую эффективность.

На сегодня, иммунизировано около 54% населения. По данным польских медслужб, большинство инфицированных не были привиты. 95% госпитализированных - также не получали вакцину.

Поэтому многие поляки призадумались: стоит ли сопротивляться вакцинации.

Якуб Грабски, врач Vaxmed:

"Мы наблюдаем рост числа желающих вакцинироваться, в основном идут за третьей, но также за первой дозой. День длинный, а мы уже приняли более 500 человек".

Многие поляки призадумались: стоит ли сопротивляться вакцинации. Однако в Польше сильно и весьма активно движение антипрививочников. Новые ограничения они восприняли с недовольством, устроив акцию протеста перед зданием польского парламента.

Гжегож Браун, депутат парламента от партии "Конфедерация": "Это же санитарная сегрегация. Дискриминация путём сегрегации. Правительство придумало следующее: привлекать работодателей к ответственности. Оно возложило на них обязанность следить за тем, чтобы в стране соблюдался режим апартеида".

Протестующие требовали отменить правило "вакцинирован или исключён" и избавить людей от необходимости предъявлять ковид-паспорта.

"Половина населения считает это опасным экспериментом. Эти люди убеждены: заставлять прививаться - означает нарушать основные права человека". Юстина Соча член польского объединения антипрививочников

Юстина Соча, член объединения антипрививочников:

"Нормы, действующие в Австрии, Канаде и Австралии, которые вынудили миллионы людей выйти на улицы, вот-вот вступят в силу у нас. Каждый второй поляк не привит. Половина населения считает это опасным экспериментом. Эти люди убеждены: заставлять прививаться - означает нарушать основные права человека".

По официальной статистике, вакцинированные реже заражаются или переносят заболевание в тяжёлой форме. Врачи считают, что убедить скептиков можно, но сделано для этого было мало.

"Мы, вероятно, не сможем достучаться до тех, кто выступает против вакцинации. Но около 10% поляков получили бы прививки, если бы их убедили в правильности такого решения". Павел Гжесевски педиатр, эксперт Медицинского совета по COVID

Павел Гжесевски, педиатр, эксперт Медицинского совета по COVID: "В Польше ещё многое предстоит сделать, чтобы побудить к действию этих нерешительных людей. Мы, вероятно, не сможем достучаться до тех, кто выступает против вакцинации. Но около 10% поляков получили бы прививки, если бы их убедили в правильности такого решения".

Магдалена Ходовник, корреспондент Euronews:

"Тем временем медслужбы Китая сообщили о первом случае заражения омикрон-штаммом. Есть данные о том, что, инфицированный прибыл из Варшавы и имеет польское гражданство. Хотя в Польше до сих пор не выявили ни одного случая заражения новым вариантом вируса".