Филиппины: школотерапия

Два года назад филиппинский Марави стал настоящим театром военных действий: правительственные войска вели бои за город, взятый под контроль боевиками-исламистами, несколько месяцев. На этом фоне в городе и окрестностях свои дома покинули более 350 тысяч местных жителей. К сегодняшнему дню 80% внутренне перемещенных лиц вернулись в Марави. Однако есть те, кому повезло меньше: 66 тысяч филиппинцев по-прежнему живут в палатках или снимают углы.

Сегодня во многих районах Марави - настоящий город-призрак. Остров Минданао остается в режиме военного положения, там время от времени возобновляются конфликты. Осада Марави в 2017 году подорвала, но не уничтожила полностью группировки повстанцев-исламистов.

Их присутствие ощущается везде. Сгоревшие мечети, дома, угрожающие надписи на зданиях... как живется в это контексте детям с учетом того. что треть из почти 70 школ города повреждены или разрушены? По оценкам наблюдателей, 80% детей из семей внутренних переселенцев сегодня учатся дома.

13-летняя Пао Пао - одна из тех, кто ходит в школу каждый день. Девочка вместе с семьей покинула свой дом на пике конфликта, затем вернулась в Марави. Для нее школа - еще и своего рода посттравматическая терапия, здесь ребенок забывает об ужасах войны.

"Во время боев пули влетали внутрь дома, мы обычно лежали на полу, когда они стреляли во все стороны. Я очень боялась, не знала, как нам спастись", - вспоминает девочка.

В начальную школу Ангояо на окраине Марави после конфликта были зачислены 550 детей, это более трети всех записанных в учебные заведения острова школьников. Почти половина ребят из класса Пао Пао также бежали из своих домов на пике конфликта.

"Я тогда очень боялась, что мне, возможно, не придется больше ходить в школу, так как многие здания были разрушены, - вспоминает Пао Пао. - А ведь учеба дает мне возможность развиваться

Школа Ангояо - член образовательного проекта, который реализуется по линии организации "Спасем детей" для школьников острова при финансовой и гуманитарной поддержки Евросоюза.

Микаэль Пачо представляет организацию на Филиппинах: "Мы создали временные классы в пяти школах. Так мы немедленно отвечаем на потребности местных детей, позволяя им приступить к занятиям несмотря на то, что конфликт полностью не разрешен. Мы одновременно провели повышение квалификации учителей в десяти школах острова".

1 2 Monica Pinna 1 2 Monica Pinna 1 2 Monica Pinna 1 2 Monica Pinna 1 2 Monica Pinna 1 2 Monica Pinna 1 2 Monica Pinna 1 2 Monica Pinna 1 2 Monica Pinna 1 2 Monica Pinna 1 2 Monica Pinna 1 2 Monica Pinna 1 2 Monica Pinna 1 2 Monica Pinna

Пао Пао живет во временном приюте "Боганга", в нем около 3,5 тысяч постояльцев. Ее семья переезжала с места на место с самого начала конфликта; возможность отправить детей в школу стала для родителей лучом надежды.

Анида, мать девочки, убеждена: "Образование - очень важно, это единственная ценность, которую я могу предложить нашим детям. У нас не всегда получается их накормить но по крайней мере они ходят в школу".

Семья из 10 человек ютится в крошечном помещении. Так живут на острове свыше 50 тысяч внутренне перемещенных лиц - жертв конфликта в Марави. Мы отправляемся в другую часть острова, чтобы ближе познакомиться с ситуацией в палаточном городке "Сариманок". Здесь условия жизни еще тяжелее. Желающие послать детей в школу должны были платить за обучение сами. Надежда на перемены появилась с приходом на остров представителей Евросоюза, который остается в регионе едва ли не единственным финансовым донором.

Арлин Акино, гуманитарный представитель ЕС, рассказывает что половина бюджета ЕС предназначенного для острова, идет именно на организацию учебного процесса. Почему?

"Конфликт затронул более 120 тысяч детей Они либо уже не учатся, либо вот-вот уйдут из школы из-за нестабильности и последствий столкновений. Приоритет ЕС - удержать этих школьников в системе образования. Если они бросят школу, их ждет немало проблем", - убеждена Арлин.

Специалисты напоминают: школы в зонах конфликтов и войн остаются спасительной гаванью для самых уязвимых, в их стенах дети в числе прочего укрываются от насилия, вербовки, принуждения к труду и ранним бракам.