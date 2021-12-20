ЕС одобрил применение вакцины Novavax

Брюссель разрешил применение вакцины от коронавируса американской компании Novavax на территории ЕС. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее в понедельник Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для препарата Nuvaxovid производства этой биотехнологической компании.

Вакцина предназначена для людей в возрасте от 18 лет. После тщательной оценки эксперты пришли к выводу, что данные предоставлены в достаточном объеме, а вакцина отвечает критериям ЕС по эффективности, качеству и безопасности. Она станет пятой из одобренных на территории сообщества.

Тем временем в странах Евросоюза, в частности - в Германии, стартовала вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Европейский регулятор пока разрешил прививать малышей только одним препаратом – от Biontech/Pfizer. Зеленый свет вакцинации детей также был дан во Франции.

Распространение нового штамма коронавируса омикрон уже нарушило планы многих европейцев на предстоящие рождественские и новогодние праздники. Более 8 миллионов итальянцев отменили бронирование билетов и гостиниц. Еще несколько недель назад около половины жителей Италии планировали провести отпуска и каникулы за пределами страны.

Также из-за омикрона Давосский всемирный экономический форум перенес ежегодную встречу в очном формате в Швейцарии с января на начало будущего лета.