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Украина

Люблинский треугольник выступил за сдерживание Москвы

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 Марфа Васильева
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Президенты Украины, Польши и Литвы встречаются в формате "люблинского треугольника", Синегора (Ивано-франковская область), 20 декабря 2021 г.
Президенты Украины, Польши и Литвы встречаются в формате "люблинского треугольника", Синегора (Ивано-франковская область), 20 декабря 2021 г.   -   Авторское право  AP/Ukrainian Presidential Press Office

Усилить санкции против России за её "агрессивную политику в отношении Украины" потребовали собравшиеся в резиденции Синегора в Ивано-франковской области участники "люблинского саммита".

Владимир Зеленский, Анджей Дуда и Гитанас Науседа призвали Москву отвести войска от российско-украинской границы (по некоторым западным источникам, сейчас там находятся до 100 тысяч военнослужащих). Президент Украины настаивал на превентивных санкциях, цель которых не допустить среди прочего возможного размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси.

"Наша общая задача - сдержать угрозу, угрозу со стороны России, защитить Европу от агрессивной политики Москвы, - заявил в частности Зеленский. - Сегодня Украина, Польша и Литва находятся на переднем крае этого сдерживания".

Президент Польши, в свою очередь, подверг критике "шантаж и ультиматумы" России, имея в виду выдвинутое недавно ответное требование отказаться от расширения НАТО на восток.

Одним из главных итогов заседания "люблинского треугольника" стало подписание совместной декларацию о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО, отметили наблюдатели.