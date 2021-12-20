Россия начала испытания новейшего беспилотника "Орион"

Минобороны России опубликовало видео испытаний новейшего российского ударного беспилотника "Орион". Испытания прошли на одном из полигонов в Крыму. БПЛА произвел выстрелы по наземным мишеням и беспилотнику вертолетного типа, который имитировал маневрирующую воздушную цель, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Дрон вооружен управляемыми ракетами различного типа и способен развивать скорость до 200 км/ч на высоте до 7 км. "Орион" может находиться в небе до суток и поражать как цели на земле, так и активно маневрирующие в воздухе. Испытания нового беспилотника планируется завершить до конца 2022 года. В заявлении Минобороны подчеркивается, что "Орион значительно расширит боевые возможности Вооруженных сил России".