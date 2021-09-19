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Китай

Гонконг: выборы по новым правилам

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 Лев Удольский
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Гонконг: выборы по новым правилам
Авторское право  Vincent Yu/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
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В Гонконге проходят выборы – впервые после проведённой здесь весной реформы избирательной системы. В них примут участие всего около 5000 человек – им было доверено голосовать за Избирательный комитет, который затем выберет главу города, а также около полвины депутатов в городской законодательный орган. Говорит Кэрри Лам, глава администрации Гонконга:

– Цель улучшения избирательной системы специального административного района Гонконг состоит в том, чтобы им управляли патриоты. Это вполне легитимная цель любых государственных выборов при любом правительстве.

Несколько представителей оппозиции провели акцию протеста вблизи одного из избирательных участков. Они держали плакаты с надписью «Выборы в узком кругу». Критики реформы утверждуают, что её целью было недопущение к участию в выборах оппозиции.