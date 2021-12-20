Космические туристы вернулись с МКС

Японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано вместе с российским космонавтом Александром Мисуркиным благополучно вернулись на землю после 12 дней на Международной космической станции

Трансляцию их приземления в Казахстане вел "Роскосмос". Эта госкорпорация в партнерстве с американской компанией Space Adventures возобновила организацию туристических полетов на российский сегмент МКС после 12-летнего перерыва.

В середине декабря в "Роскосмосе" сообщили о планах увеличения производства пилотируемых кораблей "Cоюз" для развития коммерческих путешествий. По данным японских СМИ, нынешняя прогулка на МКС обошлась японцам в 88 миллионов долларов. Перед стартом Юсаку Маэдзава открыл сайт, где все желающие могли поделиться с ним идеями о том, чем лучше заняться в космосе.