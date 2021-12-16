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мир

Супертайфун "Раи" обрушился на Филиппины

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 Yulia Gritsay
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Спасатель помогает девочке в городе Кагаян-де-Оро, Филиппины 16.12.2021
Спасатель помогает девочке в городе Кагаян-де-Оро, Филиппины 16.12.2021   -   Авторское право  Philippine Coast Guard via AP

Супертайфун "Раи" обрушился на юго-восточное побережье Филиппин. Шторм срывает с домов крыши и вырывает деревья с корнем. Скорость ветра в пределах тайфуна достигает 54 м/с, с порывами до 75 м/с.

Вместе с ветром в регион пришли сильные тропические ливни: уровень воды в реках региона поднялся, в некоторых городах вода доходит людям до груди.

Спасателям пришлось эвакуировать почти 100 000 местных жителей. Их разместили во временных центрах, где соблюдать социальную дистанцию практически невозможно. Власти опасаются всплеска количества заражений коронавирусом.

Обычно на Филиппины обрушивается до 20 штормов в год.