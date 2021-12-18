Жители Европы готовятся к праздникам с ограничениями

В городке Санта-Мария-да-Фейра на западе Португалия принцессы и эльфы снова ждут малышей на рождественской ярмарке. Детский новогодний парк "Перлим" был закрыт в прошлом году из-за коронавируса. Спустя год в стране привиты 89% взрослого населения.

"Для нас, родителей, очень важно, чтобы дети радовались, чтобы они могли выходить из дома. И тогда мы тоже чувствуем волшебство праздника", — говорит местная жительница.

В Португалии, как и во многих европейских странах, стремительно распространяется омикрон-штамм коронавируса.

В Испании полностью привиты почти 80% жителей старше 12 лет. Власти одобрили вакцинацию детей и применение третьей дозы лицам старше 50 лет.

Пятую волну заражений переживает франция, где привиты почти 90% населения старше 12 лет. Премьер-министр страны Жан Кастекс после заседания Совета обороны сообщил, что к началу 2022 года новый штамм станет доминирующим. С 3 января ревакцинация будет осуществляться уже через четыре месяца после предыдущей инъекции. В ближайшие дни начнется вакцинация детей в возрасте от пяти до 11 лет. В числе новых мер —запрет на запуск фейрверков 31 декабря.

"Местные власти должны также запретить употребление алкоголя на улице, массовые собрания и мероприятия, особенно в новогоднюю ночь, и отказаться от организации больших мероприятий на открытом воздухе", — заявил Жан Кастекс.

В Ирландии из-за роста заболеваемости с воскресенья до конца января вводится комендантский час: бары, рестораны, театры и кинотеатры должны закрываться в восемь часов вечера.