Новые ограничения и локдауны в Европе

Нидерланды вводят жёсткий локдаун, чтобы взять под контроль распространение коронавируса штамма омикрон. С понедельника в стране закроются школы, а также большинство магазинов, баров, ресторанов и общественных мест. Премьер-министр Марк Рютте объявил, что эти меры будут действовать как минимум до 14 января. Это самые строгие ограничения, объявленные на данный момент в Европе. Они были введены после конусльтации правительства с экспертами в области здравоохранения.

Более 10 000 новых случаев заражения кооронвавирусом штамма омикрон зарегистрировано в субботу в Великобритании - втрое больше, чем накануне. Это самый высокий суточный показатель на данный момент. Общее число случаев заболевания ковидом в королевстве превышает 90 000 уже второй день подряд, из них 24 968 - вследствие заражения омикроном.

Мэр Лондона призвал жителей столицы пройти вакцинацию, а тем, кто имеет право на бустерные уколы - сделать и их.

"Мы невероятно обеспокоены резким ростом числа пациентов, заражённых омироном. Число госпитализированных растёт, но в то же время всё больше медперсонала не выходит на работу. Поэтому после консультаций со специалистами я принял решение объявить сегодня в столице чрезвычайное положение", - сказал Садик Хан.

Сотни людей стояли в очереди на лондонском вокзале Сент-Панкрас, терминале поездов Евростар, едущих в континентальную Европу. В силу вступили новые ограничения для путешественников из Великобритании. Начиная с субботы, британским гражданам запрещен въезд во Францию за исключением особых случаев, при этом они должны будут по прибытиии предъявить результаты отрицательного теста на коронавирус и пройти карантин.

В то же время в странах Европы проходят и акции протеста противников обязательной вакцинации. На улицы Вены в субботу вышли тысячи людей. В попытке ограничить распространение инфекции власти Австрии принимают радикальные меры. С понедельника въезд в страну будет разрешен только вакцинированным, переболевшим ковидом и представившим результаты ПЦР-теста.

Ранее Австрия запретила посадку пассажирских самолетов из нескольких стран Африки, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом штамма омикрон. Власти объявили, что с февраля будущего года вакцинация станет обязательной.